Президент «Реала»: Мбаппе — один из лучших футболистов в мире

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе, которого ранее неоднократно связывали с переходом в стан «сливочных».
«Я не обсуждаю футболистов, которые играют не за «Реал». Знаю, чего хотят болельщики. Они хотят, чтобы в команде были лучшие игроки. Но возможен вариант, при котором лучшие попадут к нам в 18 лет. Тогда нужно будет немного подождать, чтобы они вышли на высочайший уровень. Все знают, какова моя политика — пускай играют лучшие, а с ними рядом будут молодые. Командам нужно обновляться, и сейчас мы именно на этой стадии.
Что касается Мбаппе, говорить о чужих футболистах — это неуважение. А люди доверяют мне. Мбаппе — один из лучших в мире, но он не в «Реале», — цитирует Переса AS со ссылкой на El Transistor.
- 25 июня 2021
-
17:58
-
17:50
-
17:40
-
17:15
-
16:57
-
16:56
-
16:47
-
16:39
-
16:38
-
16:15
-
16:15
-
16:05
-
15:43
-
15:35
-
15:34
-
15:15
-
15:08
-
14:42
-
14:27
-
14:11
-
14:11
-
13:53
-
13:50
-
13:24
-
12:44
-
12:42
-
12:26
-
12:20
-
11:53
-
11:35
-
11:34
-
11:26
-
11:15
-
11:11
-
10:51