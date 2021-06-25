РПЛ опубликовала подробное расписание первых шести туров нового сезона

Российская Премьер-Лига представила расписание матчей в первых шести турах сезона-2021/2022.
1-й тур
23 июля (пятница)
19:00 «Ростов» – «Динамо»
24 июля (суббота)
17:30 «Химки» – «Зенит»
20:00 «Локомотив» – «Арсенал»
20:00 «Рубин» – «Спартак»
25 июля (воскресенье)
17:30 «Урал» – «Краснодар»
17:30 «Крылья Советов» – «Ахмат»
20:00 ЦСКА – «Уфа»
26 июля (понедельник)
19:00 «Нижний Новгород» – «Сочи»
29 июля – ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Сочи»
2-й тур
30 июля (пятница)
18:00 «Крылья Советов» – «Спартак»
19:00 «Арсенал» – «Рубин»
31 июля (суббота)
17:30 «Уфа» – «Динамо»
20:00 ЦСКА – «Локомотив»
1 августа (воскресенье)
17:30 «Урал» – «Нижний Новгород»
20:00 «Краснодар» – «Химки»
20:00 «Ростов» – «Зенит»
2 августа (понедельник)
19:00 «Ахмат» – «Сочи»
3-4 августа – первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием «Спартака»
5 августа – первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Рубина» и, в случае победы во 2-м раунде, «Сочи»
3-й тур
6 августа (пятница)
17:00 «Уфа» – «Локомотив»
7 августа (суббота)
17:00 «Зенит» – «Краснодар»
17:30 «Арсенал» – «Крылья Советов»
20:00 «Спартак» – «Нижний Новгород»
8 августа (воскресенье)
17:30 «Химки» – «Ростов»
20:00 «Рубин» – «Ахмат»
20:00 «Динамо» – ЦСКА
9 августа (понедельник)
19:00 «Сочи» – «Урал»
10 августа – ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием «Спартака»
12 августа – ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Рубина» и, в случае победы во 2-м раунде, «Сочи»
4-й тур
14 августа (суббота)
17:30 «Нижний Новгород» – «Уфа»
17:30 «Спартак» – «Урал»
20:00 «Ахмат» – «Динамо»
20:00 «Ростов» – ЦСКА
15 августа (воскресенье)
17:30 «Рубин» – «Крылья Советов»
17:30 «Локомотив» – «Зенит»
20:00 «Краснодар» – «Арсенал»
16 августа (понедельник)
19:00 «Сочи» – «Химки»
17-18 августа – первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием «Спартака» (в случае победы в 3-м раунде)
19 августа – первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций с участием «Рубина» и «Сочи» (в случае побед в 3-м раунде)
5-й тур
20 августа (пятница)
17:00 «Урал» – «Динамо»
21 августа (суббота)
17:30 «Уфа» – «Зенит»
17:30 ЦСКА – «Ахмат»
20:00 «Арсенал» – «Спартак»
22 августа (воскресенье)
17:30 «Нижний Новгород» – «Ростов»
17:30 «Химки» – «Рубин»
20:00 «Локомотив» – «Краснодар»
23 августа (понедельник)
18:00 «Крылья Советов» – «Сочи»
24-25 августа – ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием «Спартака» (в случае победы в 3-м раунде)
26 августа – ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций с участием «Рубина» и «Сочи» (в случае побед в 3-м раунде)
6-й тур
28 августа (суббота)
17:30 «Химки» – «Нижний Новгород»
17:30 «Динамо» – «Локомотив»
20:00 «Ахмат» – «Арсенал»
20:00 «Зенит» – ЦСКА
29 августа (воскресенье)
17:30 «Уфа» – «Крылья Советов»
17:30 «Урал» – «Ростов»
20:00 «Краснодар» – «Рубин»
20:45 «Спартак» – «Сочи»
30 августа – 8 сентября – пауза на матчи сборных
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