РПЛ опубликовала подробное расписание первых шести туров нового сезона

Российская Премьер-Лига представила расписание матчей в первых шести турах сезона-2021/2022.



1-й тур



23 июля (пятница)



19:00 «Ростов» – «Динамо»



24 июля (суббота)



17:30 «Химки» – «Зенит»

20:00 «Локомотив» – «Арсенал»

20:00 «Рубин» – «Спартак»



25 июля (воскресенье)



17:30 «Урал» – «Краснодар»

17:30 «Крылья Советов» – «Ахмат»

20:00 ЦСКА – «Уфа»



26 июля (понедельник)



19:00 «Нижний Новгород» – «Сочи»



29 июля – ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Сочи»



2-й тур



30 июля (пятница)



18:00 «Крылья Советов» – «Спартак»

19:00 «Арсенал» – «Рубин»



31 июля (суббота)



17:30 «Уфа» – «Динамо»

20:00 ЦСКА – «Локомотив»



1 августа (воскресенье)



17:30 «Урал» – «Нижний Новгород»

20:00 «Краснодар» – «Химки»

20:00 «Ростов» – «Зенит»



2 августа (понедельник)



19:00 «Ахмат» – «Сочи»



3-4 августа – первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием «Спартака»



5 августа – первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Рубина» и, в случае победы во 2-м раунде, «Сочи»



3-й тур



6 августа (пятница)



17:00 «Уфа» – «Локомотив»



7 августа (суббота)



17:00 «Зенит» – «Краснодар»

17:30 «Арсенал» – «Крылья Советов»

20:00 «Спартак» – «Нижний Новгород»



8 августа (воскресенье)



17:30 «Химки» – «Ростов»

20:00 «Рубин» – «Ахмат»

20:00 «Динамо» – ЦСКА



9 августа (понедельник)



19:00 «Сочи» – «Урал»



10 августа – ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием «Спартака»



12 августа – ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Рубина» и, в случае победы во 2-м раунде, «Сочи»



4-й тур



14 августа (суббота)



17:30 «Нижний Новгород» – «Уфа»

17:30 «Спартак» – «Урал»

20:00 «Ахмат» – «Динамо»

20:00 «Ростов» – ЦСКА



15 августа (воскресенье)



17:30 «Рубин» – «Крылья Советов»

17:30 «Локомотив» – «Зенит»

20:00 «Краснодар» – «Арсенал»



16 августа (понедельник)



19:00 «Сочи» – «Химки»



17-18 августа – первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием «Спартака» (в случае победы в 3-м раунде)



19 августа – первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций с участием «Рубина» и «Сочи» (в случае побед в 3-м раунде)



5-й тур



20 августа (пятница)



17:00 «Урал» – «Динамо»



21 августа (суббота)



17:30 «Уфа» – «Зенит»

17:30 ЦСКА – «Ахмат»

20:00 «Арсенал» – «Спартак»



22 августа (воскресенье)



17:30 «Нижний Новгород» – «Ростов»

17:30 «Химки» – «Рубин»

20:00 «Локомотив» – «Краснодар»



23 августа (понедельник)



18:00 «Крылья Советов» – «Сочи»



24-25 августа – ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием «Спартака» (в случае победы в 3-м раунде)



26 августа – ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций с участием «Рубина» и «Сочи» (в случае побед в 3-м раунде)



6-й тур



28 августа (суббота)



17:30 «Химки» – «Нижний Новгород»

17:30 «Динамо» – «Локомотив»

20:00 «Ахмат» – «Арсенал»

20:00 «Зенит» – ЦСКА



29 августа (воскресенье)



17:30 «Уфа» – «Крылья Советов»

17:30 «Урал» – «Ростов»

20:00 «Краснодар» – «Рубин»

20:45 «Спартак» – «Сочи»



30 августа – 8 сентября – пауза на матчи сборных