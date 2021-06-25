«Перчатки сброшены». Тренер Уэльса — о матче с Данией в 1/8 финала Евро

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж поделился ожиданиями от матча со сборной Дании в 1/8 финала Евро.
«Дания неслучайно оказалась в 1/8 финала. Против нас — очень хороший соперник. Мы просмотрели несколько её последних игр: так, сборной Бельгии пришлось что-то менять во втором тайме, чтобы добиться волевой победы. Мы должны соответствовать уровню соперника во всех компонентах игры: с точки зрения и физической активности, и скоростной работы, и верно выбранной тактики.
Конечно же, сейчас — кульминационный момент моей тренерской карьеры. Это вызов, которому я очень рад. Быть здесь — это не ответственность, а несомненно, большая честь. Все готовы, кроме Итана Ампаду, у которого одноматчевая дисквалификация. Я вижу варианты. Мы способны адаптироваться к нескольким видам расстановок соперника и разному выбору игроков», — приводит слова Пейджа пресс-служба УЕФА.
- 25 июня 2021
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:00
-
21:43
-
21:32
-
21:31
-
21:19
-
21:04
-
20:57
-
20:53
-
20:41
-
20:23
-
20:14
-
19:55
-
19:49
-
19:33
-
19:27
-
19:16
-
19:02
-
18:50
-
18:23
-
18:20
-
17:58
-
17:50
-
17:40
-
17:15
-
16:57
-
16:56
-
16:47
-
16:39
-
16:38
-
16:15
-
16:15
-
16:05