«Перчатки сброшены». Тренер Уэльса — о матче с Данией в 1/8 финала Евро

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж поделился ожиданиями от матча со сборной Дании в 1/8 финала Евро.

«Дания неслучайно оказалась в 1/8 финала. Против нас — очень хороший соперник. Мы просмотрели несколько её последних игр: так, сборной Бельгии пришлось что-то менять во втором тайме, чтобы добиться волевой победы. Мы должны соответствовать уровню соперника во всех компонентах игры: с точки зрения и физической активности, и скоростной работы, и верно выбранной тактики.

Конечно же, сейчас — кульминационный момент моей тренерской карьеры. Это вызов, которому я очень рад. Быть здесь — это не ответственность, а несомненно, большая честь. Все готовы, кроме Итана Ампаду, у которого одноматчевая дисквалификация. Я вижу варианты. Мы способны адаптироваться к нескольким видам расстановок соперника и разному выбору игроков», — приводит слова Пейджа пресс-служба УЕФА.