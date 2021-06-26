Расписание матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 на 26 июня

Сегодня, 26 июня, на чемпионате Европы по футболу — 2020 пройдут первые матчи 1/8 финала турнира.



В Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» пройдёт матч Уэльс — Дания. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть встречу можно будет на телеканале «Россия 1».

В другом матче 1/8 финала чемпионата Европы Италия сыграет с Австрией. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи —22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет Первый канал.

Напомним, что Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.