Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 на 26 июня

Расписание матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 на 26 июня
Комментарии

Сегодня, 26 июня, на чемпионате Европы по футболу — 2020 пройдут первые матчи 1/8 финала турнира.

В Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» пройдёт матч Уэльс — Дания. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть встречу можно будет на телеканале «Россия 1».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
26 июня 2021, суббота. 19:00 МСК
Уэльс
Не начался
Дания

В другом матче 1/8 финала чемпионата Европы Италия сыграет с Австрией. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи —22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет Первый канал.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
26 июня 2021, суббота. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Австрия

Напомним, что Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

Турнирная таблица Евро-2020
Календарь ЧЕ по футболу - 2021
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021