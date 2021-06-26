Расписание матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 на 26 июня
Поделиться
Сегодня, 26 июня, на чемпионате Европы по футболу — 2020 пройдут первые матчи 1/8 финала турнира.
В Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» пройдёт матч Уэльс — Дания. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть встречу можно будет на телеканале «Россия 1».
В другом матче 1/8 финала чемпионата Европы Италия сыграет с Австрией. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи —22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет Первый канал.
Напомним, что Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
Комментарии
- 26 июня 2021
-
12:11
-
12:05
-
11:53
-
11:35
-
11:22
-
11:17
-
11:13
-
11:00
-
10:50
-
10:49
-
10:32
-
10:23
-
10:07
-
10:04
-
09:42
-
09:40
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
08:36
-
08:09
-
07:40
-
05:26
-
03:59
-
02:10
-
01:22
-
01:01
-
00:55
-
00:45
-
00:29
-
00:25
-
00:23
- 25 июня 2021
-
23:46
-
23:37
-
23:35
Партнерский контент