Лаксальт: после сборов «Динамо» возьмусь за изучение русского языка. Я очень любопытный

Новичок «Динамо» защитник Диего Лаксальт рассказал о встрече с игроками московского клуба, а также сообщил, что собирается изучать русский язык.



«Меня встретили очень хорошо. Это очень важно для игрока, который переходит в новый клуб. Я пока тренировался по немного другой программе вместе с Моро. Поэтому больше общался с ним. Со многими другими футболистами успел познакомиться и поговорить. После того, как закончится подготовка к сезону, возьмусь за русский язык. Я очень любопытный, и мне нравится изучать язык страны, в которой мне предстоит провести часть своей жизни», — сказал Лаксальт в интервью пресс-службе «Динамо».

Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один год. Минувший сезон 28-летний Лаксальт провёл в аренде в «Селтике». На счету защитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол.