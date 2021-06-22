Спортивный директор «Динамо» прокомментировал переход Диего Лаксальта

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал переход уругвайского защитника Диего Лаксальта из «Милана» в московский клуб.

«Диего обладает хорошим опытом игры на самом высоком уровне. Этот футболист однозначно поможет нам. Он обладает бойцовским характером, всегда сконцентрирован, хорошо оснащён технически и отлично действует тактически. Лаксальт — классический левый защитник. Мы хотим, чтобы на все позиции в команде у нас было по два футболиста, существовала конкуренция. К сожалению, в минувшем сезоне травма Скопинцева вынудила тренерский штаб использовать на его позиции правшу. Теперь такой проблемы не будет», — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».

Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один год.