Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Динамо» прокомментировал переход Диего Лаксальта

Спортивный директор «Динамо» прокомментировал переход Диего Лаксальта
Комментарии

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал переход уругвайского защитника Диего Лаксальта из «Милана» в московский клуб.

«Диего обладает хорошим опытом игры на самом высоком уровне. Этот футболист однозначно поможет нам. Он обладает бойцовским характером, всегда сконцентрирован, хорошо оснащён технически и отлично действует тактически. Лаксальт — классический левый защитник. Мы хотим, чтобы на все позиции в команде у нас было по два футболиста, существовала конкуренция. К сожалению, в минувшем сезоне травма Скопинцева вынудила тренерский штаб использовать на его позиции правшу. Теперь такой проблемы не будет», — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».

Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один год.

Новость по теме
Шварц: Лаксальт — качественный футболист с большим опытом. Его знания пригодятся «Динамо»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021