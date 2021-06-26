«Краснодар» интересуется бразильским форвардом «Вальядолида»

Нападающий «Вальядолида» Маркос Андре попал в сферу интересов «Краснодара», сообщает Diario De Valladolid.

По информации источника, «быки» готовы предложить бразильскому форварду зарплату больше, чем он имеет в Испании. Интерес к 24-летнему футболисту также проявляют «Валенсия» и «Осасуна». Отмечается, что «летучие мыши» являются предпочтительным вариантом из трёх, так как Маркосу Андре это больше подходит со спортивной точки зрения. Сообщается, что «Краснодар» пока не обращался в «Вальядолид» с конкретным предложением.

В минувшем сезоне испанской Примеры Маркос Андре сыграл 23 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с «Вальядолидом» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 3,5 млн.