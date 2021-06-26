Сборная Дании — первая команда, забившая не менее 4 голов в двух матчах Евро подряд

Сборная Дании разгромила сборную Уэльса (4:0) в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 и установила рекорд турнира. Датчане стали первыми, кто забил не менее четырёх голов в двух матчах Евро подряд, сообщает Gracenote Live.
До матча с валлийцами сборная Дании сыграла с Россией в заключительной встрече группового этапа Евро-2020. Датские игроки одержали победу над командой Станислава Черчесова со счётом 4:1.
Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг забил первый гол в матче со сборной Уэльса на 27-й минуте. На 48-й минуте Дольберг оформил дубль. На 89-й минуте Йоаким Мехле довёл счёт до разгромного. Спустя пару минут Гарри Уилсон получил красную карточку за фол против Мехле. В добавленное время Брейтуэйт забил четвёртый мяч датчан.
В 1/4 финала Евро датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.
- 26 июня 2021
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