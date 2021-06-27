Мартинес — о матче с Португалией: чувствую большое волнение и энергию в команде

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча с Португалией в 1/8 финала Евро.



«Мы мотивированы и сосредоточены. Это то, ради чего мы занимаемся футболом. Я чувствую большое волнение и энергию в команде. Португалия — команда, которая быстро адаптируется к обстоятельствам. Независимо от того, это будет открытый или закрытый матч, он будет зависеть от того, что происходит на поле, — например, будет ли быстрый гол.



Натренировать пенальти нереально. У нас есть список пенальтистов со времён чемпионата мира по футболу в России, но с тех пор он постоянно обновляется», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Сборная Бельгии сыграет с португальской командой завтра, 27 июня. Начало встречи — в 22:00 мск.