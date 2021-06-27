Олич: такое чувство, что исход встречи с Испанией будет решён в овертайме

Помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич поделился мнением о предстоящем матче со сборной Испании в 1/8 чемпионата Европы – 2020.

«Я уверен, что Испания знает наши сильные стороны. Мы верим в своих игроков. Это одна игра, мы в таких же условиях, как и они. Я думаю, что в этом матче фаворитов нет. У меня такое чувство, что исход встречи будет решён в самом конце, даже в овертайме.

Не будет много изменений, хотя до игры ещё предстоит пройти долгий путь. Что касается тактики к матчу с Испанией, мы действительно начали работать над ней в пятницу. Мы хотим владеть мячом, но испанцы сильны и могут доминировать над любой командой в мире», – цитирует Олича Marca.

Матч 1/8 чемпионата Европы – 2020 между сборными Хорватии и Испании пройдёт 28 июня в 19:00 мск.