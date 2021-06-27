Де Бур: Нидерланды хотят не просто выйти в финал Евро-2020, но и выиграть его

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур рассказал о целях национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Если выйдем в полуфинал, наше выступление можно будет назвать хорошим. Но в конечном счёте мы хотим совершить чемпионское путешествие по каналам [Амстердама]. Мы не просто хотим выйти в финал, но и выиграть его. Тогда турнир будет по-настоящему успешным для нас. Но сейчас мы сосредоточены только на Чехии. Нам предстоит сделать много работы, чтобы победить ее», — цитирует де Бура пресс-служба УЕФА.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 между сборными Нидерландов и Чехии состоится сегодня, 27 июня. Начало — в 19:00 мск. Победитель пары встретится с Италией в 1/4 финала турнира. В четвертьфинал уже также вышла сборная Дании.