Де Бур: Нидерланды хотят не просто выйти в финал Евро-2020, но и выиграть его
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Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур рассказал о целях национальной команды на чемпионате Европы — 2020.
«Если выйдем в полуфинал, наше выступление можно будет назвать хорошим. Но в конечном счёте мы хотим совершить чемпионское путешествие по каналам [Амстердама]. Мы не просто хотим выйти в финал, но и выиграть его. Тогда турнир будет по-настоящему успешным для нас. Но сейчас мы сосредоточены только на Чехии. Нам предстоит сделать много работы, чтобы победить ее», — цитирует де Бура пресс-служба УЕФА.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 между сборными Нидерландов и Чехии состоится сегодня, 27 июня. Начало — в 19:00 мск. Победитель пары встретится с Италией в 1/4 финала турнира. В четвертьфинал уже также вышла сборная Дании.
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