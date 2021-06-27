«Барселона» готова разорвать контракт с Юмтити, если он откажется уходить из клуба

Отношения между руководством «Барселоны» и защитником Самуэлем Юмтити накаляются, сообщает Sport.es.
По информации источника, в конце минувшего сезона руководство каталонского клуба сообщило футболисту, что он должен искать себе новую команду. Отмечается, что Юмтити намерен остаться в «Барселоне» до конца срока действия контракта, рассчитанного до июня 2023 года, поэтому не готов принимать предложения других клубов. Кроме того, каталонский клуб пытается договориться с французским защитником о снижении зарплаты, однако игрок отказывается идти на уступки. Сообщается, что «Барселона» рассматривает вариант с расторжением контракта с Юмтити, но пока рассчитывает мирно урегулировать все вопросы.
Юмтити перешёл в «Барселону» в 2016 году из «Лиона», воспитанником которого является и за который выступал с начала карьеры. В минувшем сезоне француз принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.
- 27 июня 2021
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