Защитник сборной Италии: Роналду легче остановить, чем Лукаку

Защитник «Лацио» и сборной Италии Франческо Ачерби сравнил игру португальского нападающего Криштиану Роналду и бельгийского форварда Ромелу Лукаку.
«Лукаку сложнее остановить, чем Роналду, потому что он обладает силой и немного больше португальца. Роналду — классический нападающий, поэтому против него легче действовать, чем против Ромелу», — приводит слова Ачерби Goal.com.
Матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия состоится сегодня, 27 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.
Напомним, ранее в 1/4 финала чемпионата Европы вышли сборные Дании и Италии. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
- 27 июня 2021
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