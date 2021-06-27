Защитник «Краснодара» Спаич может перейти в «Бешикташ»

Защитник «Краснодара» Урош Спаич с большой долей вероятности продолжит карьеру в турецком «Бешикташе» на правах аренды, сообщает Goal со ссылкой на beIN Sports.

По информации источника, «быки» планируют включить в договор опцию обязательного выкупа за € 6 млн, однако турки не намерены соглашаться на такие условия.

В минувшем сезоне Спаич защищал цвета «Фейеноорда». В чемпионате Нидерландов сербский футболист провёл 20 матчей и не отличился результативными действиями. Игрок вернулся в «Краснодар» для подготовки к будущему сезону.

Спаич присоединился к «Краснодару» в 2018 году. Сербский игрок — воспитанник «Црвены Звезды». Он защищал цвета белградского клуба с 2010 по 2013 год. Затем Спаич выступал за французскую «Тулузу» и бельгийский «Андерлехт».