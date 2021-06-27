Голландцы жгли файеры, девушки позировали с нимбами. Атмосфера матча Нидерланды — Чехия

27 июня в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» состоится матч 1/8 финальной стадии чемпионата Европы-2020 между сборными Нидерландов и Чехии. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

В столицу Венгрии приехало большое количество болельщиков из Нидерландов, которые организовали эффектный проход по центру города в сопровождении кастомизированного автобуса фирменного оранжевого цвета.

Напомним, ранее в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 вышли сборные Дании и Италии. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Лучшие фото антуража перед началом матча Нидерланды — Чехия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.