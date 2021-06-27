Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» в товарищеском матче с «Уралом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение казанской команды в товарищеском матче с «Уралом» (0:2).
«Первые контрольные игры всегда очень нестабильные, потому что основная задача – привести всех в более или менее одинаковое состояние. У нас после очень длинной паузы в первый раз играли Ин Бом, Кварацхелия. Поэтому пока состояние очень сильно разнится. Кто-то находится в очень хорошем состоянии, кто-то по существу только приступил к занятиям в общей группе – для них была первая игра. Если говорить про общекомандные выводы, то в целом, я считаю, что первые 65 минут мы играли с достаточно ощутимым преимуществом, хотя именно в это время и пропустили два мяча. Допустили большое количество индивидуальных ошибок и в атаке, и особенно в обороне, которые привели к пропущенным мячам. После этого дали возможность получить игровую практику всем футболистам, которые сегодня находятся в команде. Это рабочий процесс, не скажу, что надо сильно радоваться или сильно огорчаться. Наверное, эмоции – это не то чувство, которое должно возникать после контрольных поединков.
Допустили грубые ошибки в обороне. Оба пропущенных мяча, особенно первый, да и второй тоже, после грубых индивидуальных ошибок. А те моменты, которые возникали в атаке, не удалось реализовать. Понятно, что нет стройности. Прежде всего из-за большой разницы в состоянии. Но ты никак не компенсируешь эту разницу, если не будешь получать какое-то количество игрового времени. Поэтому всё спокойно», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».
- 27 июня 2021
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