Нидерланды — Чехия: Голеш открыл счёт

Полузащитник сборной Чехии Томаш Голеш открыл счёт в матче с Нидерландами.

На 68-й минуте прошла подача со штрафного, Томаш Калас выиграл борьбу и сделал скидку во вратарскую, а Голеш головой переправил мяч в ворота.

Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи. Обслуживает встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.



Напомним, ранее в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 вышли сборные Дании и Италии. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.