Де Лигт: по сути, Нидерланды проиграли Чехии из-за того, что сделал я

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт высказался о поражении своей национальной команды в матче 1/8 финала Евро-2020 с Чехией (0:2).

«Мне казалось, игра у нас под контролем. У нас было несколько моментов, особенно в первом тайме. Не сложилось у меня и ощущения, что соперник создавал много опасных ситуаций. Но красная карточка, очевидно, повлияла.

Конечно, это ужасно. По сути, мы проиграли из-за того, что сделал я. Оглядываясь назад… Я не должен был дать мячу так отскочить», — приводит слова де Лигта официальный сайт УЕФА.

В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Чехии переиграла сборную Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:0.