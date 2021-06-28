Торган Азар признан лучшим игроком матча Бельгия — Португалия

Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар был признан лучшим игроком матча 1/8 финала Евро с Португалией (1:0).
Азар забил единственный гол в матче.
Сегодня, 27 июня, сборная Бельгии встретилась с национальной командой Португалии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершился со счётом 1:0 в пользу бельгийского коллектива. Встречу обслуживала бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.
Счёт в матче на 42-й минуте открыла сборная Бельгии. Гол забил Торган Азар, который поразил ворота португальцев ударом с дальней дистанции. На 48-й минуте полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне был заменён из-за травмы. Во второй половине встречи Португалия попыталась сравнять счёт, но массированная оборона Бельгии оказалась не по зубам Роналду и компании, а где-то банально не хватило везения. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу бельгийцев. В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии.
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