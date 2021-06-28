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Сборная Бразилии упустила победу в матче с Эквадором в заключительном туре Кубка Америки

Сборная Бразилии упустила победу в матче с Эквадором в заключительном туре Кубка Америки
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Завершился матч пятого тура группового этапа Кубка Америки, в котором сборная Бразилии встречалась со сборной Эквадора. Матч прошёл в Гоянии на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» и завершился со счётом 1:1.

Сборная Бразилии открыла счёт в матче на 37-й минуте после точного удара Эдера Милитао. В начале второго тайма Анхель Мена сравнял счёт и поставил окончательную точку в этой встрече.

В параллельном матче сборная Перу обыграла Венесуэлу со счётом 1:0.

Таким образом, по итогам группового этапа сборная Бразилии заняла первое место в своей группе и вышла в плей-офф турнира. Также в плей-офф Кубка Америки вышли Эквадор, Перу и Колумбия, а Венесуэла вылетела.

Напомним, турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.

Кубок Америки. Группа B. 5-й тур
28 июня 2021, понедельник. 00:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Эквадор
1:0 Милитао – 37'   1:1 Мена – 53'
Кубок Америки. Группа B. 5-й тур
28 июня 2021, понедельник. 00:00 МСК
Венесуэла
Окончен
0 : 1
Перу
0:1 Каррильо – 48'
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