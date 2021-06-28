«Спартак» отреагировал на выход Алекса Крала в четвертьфинал Евро-2020

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала пост после выхода сборной Чехии в четвертьфинал чемпионата Европы — 2020.



Накануне, 27 июня, чешкая команда встретилась с Нидерландами в 1/8 финала Евро. После удаления защитника Маттейса де Лигта за умышленную игру рукой Чехия забила два мяча и одержала сенсационную победу. На поле по итогу вышли два футболиста «Спартака». У чехов на замену вышел полузащитник Алекс Крал, у нидерландцев — нападающий Квинси Промес.



«Идём дальше», — написали представители «Спартака» в «Твиттере», опубликовав фотографию Крала и добавив эмодзи аплодисментов.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.