Митрюшкин подписал контракт с дрезденским «Динамо»

Бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин стал игроком дрезденского «Динамо», информирует официальный сайт клуба.

25-летний голкипер на правах свободного агента подписал контракт с «Динамо» сроком на один год. Дрезденский клуб начнёт следующий сезон во второй Бундеслиге.

Напомним, ранее Митрюшкин почти год принадлежал «Фортуне», но так и не провёл за немецкий клуб ни одного матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Антона в € 250 тыс.

До «Фортуны» Митрюшкин защищал цвета швейцарского «Сьона». В конце июня 2020 года стало известно, что Антон покидает команду, за которую выступал с 2016 года. В составе «Сьона» голкипер в 76 матчах пропустил 127 мячей. Впоследствии россиянин попал на просмотр в «Монако», однако стороны так и не заключили контракт. В «Спартаке» на взрослом уровне Антон был с 2013 по 2015 год, в основном играл за «Спартак-2».