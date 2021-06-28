Хорватия — Испания: Аспиликуэта вывел испанцев вперёд

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта вывел испанцев вперёд в матче 1/8 финала Евро с Хорватией.

На 57-й минуте испанцы провели атаку левым флангом, Ферран Торрес дошёл до лицевой и навесил во вратарскую. Аспиликуэта опередил Йошко Гвардиола и головой переправил мяч в сетку.

Встреча проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Испания.



Обслуживает встречу турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогают ему ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. В роли резервного рефери выступит швед Андреас Экберг.



Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.