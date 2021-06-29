Мбаппе не забил решающий пенальти в матче Франция — Швейцария

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не забил решающий пенальти в матче 1/8 финала Евро со Швейцарией.

При счёте 5:4 в пользу швейцарцев по 11-метровым Килиан вышел исполнять решающий удар и не сумел переиграть вратаря.

Матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3.



Счёт в матче на 15-й минуте открыли швейцарцы. Автором гола стал Харис Сеферович, который замкнул подачу Стивена Цубера. Во втором тайме красно-белые получили шанс удвоить своё преимущество, но Рикардо Родригес не реализовал пенальти.

Сразу после нереализованного швейцарцами пенальти Франция сравняла счёт. На 57-й минуте гол забил Карим Бензема. Спустя ещё две минуты Бензема оформил дубль, выведя свою команду вперёд. Третий гол французов дальним ударом забил Поль Погба. На 81-й минуте Швейцария сумела отыграть один мяч усилиями Хариса Сеферовича. На 90-й минуте Швейцария восстановила статус-кво благодаря голу Марио Гаврановича. Игра перешла в дополнительное время, где голов не было. Серия послематчевых пенальти завершилась со счётом 5:4 в пользу швейцарцев.



Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной Швейцарии, которая вышла в четвертьфинал Евро-2020, где встретится с национальной командой Испании.