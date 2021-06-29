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Льорис высказался о нереализованном пенальти Мбаппе в матче Франция — Швейцария

Льорис высказался о нереализованном пенальти Мбаппе в матче Франция — Швейцария
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Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года со сборной Швейцарии (3:3 – основное время, 4:5 в серии пенальти).

«Мы отдали всё, мы оставили всё на поле. Пенальти — это лотерея. Нам не повезло. Теперь нам нужно справиться с болью. Мы побеждаем вместе, мы проигрываем вместе. Нереализованный пенальти Мбаппе? Мы все несём ответственность за то, что выбыли на этом этапе соревнований. Здесь нет тех, кто указывает пальцем. Нам приходилось иметь дело с травмами, но мы не имеем права на отговорки — это соревнование», — приводятся слова Льориса в «твиттере» Get French Football News со ссылкой на beIN Sports.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Швейцарии встретится с Испанией, преодолевшей на своём пути Хорватию (5:3 после дополнительного времени). Матч пройдёт 2 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало — 19:00 мск.

Календарь Евро-2020
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