Мбаппе выступил с заявлением после нереализованного пенальти и вылета Франции с Евро-2020

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швейцарии (3:3 – основное время, 4:5 в серии пенальти). Мбаппе не реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти.
«Очень сложно перевернуть страницу. Безмерная печаль после этого вылета, мы не смогли достичь своей цели. Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но у меня ничего не вышло. Будет сложно найти сон, но, к сожалению, я так люблю именно взлёты и падения этого вида спорта. Я знаю, что вы, фанаты, были разочарованы, но я всё же хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку и за то, что вы всегда в нас верили. Самое главное — стать ещё сильнее к ближайшим испытаниям. Поздравления и удачи Швейцарии», — написал Мбаппе в своём «Инстаграме».
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Швейцарии встретится с Испанией, преодолевшей на своём пути Хорватию (5:3 после дополнительного времени). Матч пройдёт 2 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало — 19:00 мск.
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