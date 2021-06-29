Защитник «Бенфики» Тавареш согласовал личный контракт с «Арсеналом»

Португальский защитник «Бенфики» Нуну Тавареш согласовал условия личного контракта с лондонским «Арсеналом». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, срок действия контракта с игроком будет рассчитан до 2026 года. В настоящее время «канониры» ведут переговоры с «Бенфикой» об условиях трансфера. В завершившемся сезоне чемпионата Португалии 21-летний Тавареш провёл 14 матчей (семь в основе) и заработал три жёлтые карточки.

Футболист является воспитанником «Бенфики». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн. Контракт Тавареша с клубом действует до лета 2024 года.

В завершившемся сезоне чемпионата Португалии «Бенфика» с 76 очками заняла третье место.