Защитник «Бенфики» Тавареш согласовал личный контракт с «Арсеналом»
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Португальский защитник «Бенфики» Нуну Тавареш согласовал условия личного контракта с лондонским «Арсеналом». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, срок действия контракта с игроком будет рассчитан до 2026 года. В настоящее время «канониры» ведут переговоры с «Бенфикой» об условиях трансфера. В завершившемся сезоне чемпионата Португалии 21-летний Тавареш провёл 14 матчей (семь в основе) и заработал три жёлтые карточки.
Футболист является воспитанником «Бенфики». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн. Контракт Тавареша с клубом действует до лета 2024 года.
В завершившемся сезоне чемпионата Португалии «Бенфика» с 76 очками заняла третье место.
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