Роберто Сольдадо перешёл в «Леванте»

«Леванте» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Роберто Сольдадо.

Контракт с 36-летним футболистом рассчитан до июня 2023 года. Сольдадо присоединился к «Леванте» бесплатно, Ла Лиге был выплачен платеж в размере € 1 млн за разрыв действующего контракта с «Гранадой».

В сезоне-2020/21 Сольдадо провёл 43 матча, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Нападающий выступал за «Гранаду» с 2019 года. Ранее он играл за «Вильярреал», «Тоттенхэм», «Валенсию», «Хетафе», «Осасуну» и «Реал».

В завершившемся чемпионате Испании «Леванте» с 41 очков занял 14-е место, а «Гранада» с 46 очками заняла девятую строчку. В сезоне Лиги Европы «Гранада» дошла до четвертьфинала, уступив «Манчестер Юнайтед».