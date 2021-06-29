Роберто Сольдадо перешёл в «Леванте»
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«Леванте» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Роберто Сольдадо.
Контракт с 36-летним футболистом рассчитан до июня 2023 года. Сольдадо присоединился к «Леванте» бесплатно, Ла Лиге был выплачен платеж в размере € 1 млн за разрыв действующего контракта с «Гранадой».
В сезоне-2020/21 Сольдадо провёл 43 матча, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.
Нападающий выступал за «Гранаду» с 2019 года. Ранее он играл за «Вильярреал», «Тоттенхэм», «Валенсию», «Хетафе», «Осасуну» и «Реал».
В завершившемся чемпионате Испании «Леванте» с 41 очков занял 14-е место, а «Гранада» с 46 очками заняла девятую строчку. В сезоне Лиги Европы «Гранада» дошла до четвертьфинала, уступив «Манчестер Юнайтед».
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