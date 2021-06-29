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«Зенит» определился с ценником Дриусси. Аргентинцем интересуются в Серии А

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 25-летнего аргентинца заинтересован «Кальяри», информирует Tuttomercatoweb.

Согласно сведениям источника, «Кальяри» уже связался с «Зенитом» для обсуждения потенциальной сделки. Сине-бело-голубые хотят выручить за Дриусси € 7 млн. Сам Себастьян готов пойти на понижение финансовых условий личного контракта ради переезда в чемпионат Италии.

Напомним, в 2017 году Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт». Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 10 млн. Действующий контракт форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Дриусси может перейти в бразильский «Сан-Паулу» или аргентинский «Ривер Плейт».