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Зеленский по видеосвязи пообщался с футболистами сборной Украины перед матчем со Швецией

Зеленский по видеосвязи пообщался с футболистами сборной Украины перед матчем со Швецией
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что связался с футболистами национальной команды по видеосвязи в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 со сборной Швеции.

«Приятно пообщался с ребятами из нашей сборной. Позвонил им, чтобы сказать, что мы верим в них и очень за них болеем. Поздравил Андрея Пятова с днём рождения. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня с ними будут 40 млн украинцев», — написал Зеленский в своём «фейсбуке».

Матч Швеция — Украина пройдёт сегодня, 29 июня, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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