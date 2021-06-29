Зеленский по видеосвязи пообщался с футболистами сборной Украины перед матчем со Швецией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что связался с футболистами национальной команды по видеосвязи в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 со сборной Швеции.



«Приятно пообщался с ребятами из нашей сборной. Позвонил им, чтобы сказать, что мы верим в них и очень за них болеем. Поздравил Андрея Пятова с днём рождения. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня с ними будут 40 млн украинцев», — написал Зеленский в своём «фейсбуке».

Матч Швеция — Украина пройдёт сегодня, 29 июня, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.