Туре: Грозный был проблемным регионом, но это в прошлом. Талалаев убедил выбрать «Ахмат»

Тренер «Ахмата» Яя Туре рассказал, в чём будет заключаться его работа, а также поделился подробностями принятия решения о переезде в Грозный.
«Знаю свою зону ответственности. Под руководством главного тренера находятся 25 игроков, бывают ситуации, когда из-за травмы футболист выбывает или отстаёт в наборе физической формы. У меня будут определённые, конкретные обязанности, буду работать с конкретными игроками, буду подводить их к форме в техническом плане. Или адаптировать под определённую специфическую игру. Этот процесс не будет зацикливаться на одном, функции и обязанности будут варьироваться.
Я хотел сам принять это решение по карьере, не хотел, чтобы его принимали за меня другие люди. Честно говоря, Андрей Викторович в ходе разговора убедил меня присоединиться к его тренерскому штабу. Также я говорил с отцом, родственниками о Грозном, потому что это исламский регион. Он когда-то был проблемным, но это в прошлом, а сейчас я могу принять участие в восстановлении футбола. Могу оказать помощь ребятам, которые сейчас развиваются. Я не приехал сюда зарабатывать деньги. Я приехал с целью развития футбола и помощи людям. Думаю, что смогу сделать вклад в развитие футбола в Чеченской Республике. Также мне важны отношения с генеральным директором клуба, то, как на меня будет смотреть глава Чеченской Республики», — передаёт слова Туре корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.
- 29 июня 2021
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