Яя Туре: говорил с Салахом про Грозный. Перевес был в сторону положительных рекомендаций

Тренер «Ахмата» Яя Туре подтвердил, что перед приходом в клуб общался с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, который жил в Грозном со сборной Египта во время чемпионата мира — 2018.
«Да, у меня был разговор с Салахом по Грозному. Я также общался с родственниками, перевес шёл в сторону положительных рекомендаций. Для меня это не просто футбол, это что-то выше. Я надеюсь, что всё пойдёт по плану, и я буду делиться позитивом, вносить положительный вклад. С нетерпением жду прибытия в Грозный. Приедет ли туда моя семья? Посмотрим. Сейчас они находятся в Лондоне. У нас идёт предсезонная подготовка.
Не знаю, как выразить благодарность Андрею Викторовичу, который принял меня в тренерский штаб. За эти несколько дней я научился многому. Непросто справляться с 25 ребятами. Это очень интересный процесс, на меня возлагаются различные обязанности, что тоже занимательно», — передаёт слова Туре корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.
- 29 июня 2021
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