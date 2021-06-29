Талалаев: нам однозначно нужно вакцинироваться, мы в «Ахмате» это сделаем

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что считает меру вакцинации от коронавируса обязательной.
«Вакцинироваться, однозначно, нужно. Нам нужно было сделать это немного раньше, чтобы к чемпионату подходить уже готовыми. Моя жена делала вакцину и всё равно состояние после второго укола такое, пограничное. У нас, получается, что вторая вакцина будет после первого тура. Поэтому сейчас определим всех, у кого есть антитела. Кто переболел, тем нет необходимости делать, а все остальные, штаб и персонал, все сделаем. Мы сделаем здесь, а иностранцам даём возможность, кто хочет, могут привиться у себя дома, потому что это добровольное дело. Но все должны быть обезопасены, для того, чтобы спокойно выполнять свою профессиональную деятельность», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.
- 29 июня 2021
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