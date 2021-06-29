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Патрик Виейра должен возглавить «Кристал Пэлас»

Патрик Виейра должен возглавить «Кристал Пэлас»
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Новым главным тренером «Кристал Пэлас» станет бывший наставник «Ниццы» Патрик Виейра, утверждает The Athletic.

По информации издания, лондонский клуб и французский специалист договорились о сотрудничестве и должны в ближайшее время подписать контракт. Виейра также предстоит получить рабочую визу.

Виейра в бытность футболистом играл в Англии за «Арсенал» и «Манчестер Сити». В ходе карьеры также выступал за «Канн», «Милан», «Ювентус» и «Интер». Впоследствии работал тренером в системе «Манчестер Сити», а также с 2016 по 2018 год возглавлял «Нью-Йорк Сити». Последним местом работы Патрика была «Ницца», которую он покинул в прошлом году.

Ранее у «Кристал Пэлас» дважды подряд сорвалось назначение нового главного тренера. В последний момент не удалось договориться с Нуну Эшпириту Санту, а Люсьен Фавр передумал подписывать контракт, несмотря на согласованные условия.

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