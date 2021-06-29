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«Химки» объявили о переходе защитника молодёжной сборной Словении

«Химки» объявили о переходе защитника молодёжной сборной Словении
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20-летний защитник молодёжной сборной Словении и «Целе» Душан Стоинович перешёл в «Химки».

«Химки» подписали контракт с капитаном «Целе» Душаном Стоиновичем. Защитник прошёл медицинское обследование и присоединился к команде на сборах в Кратово», — сообщает пресс-служба клуба.

Словенский футболист подписал контракт с «Химками» на два года.

Стоинович — воспитанник «Целе». В сезоне-2019/2020 помог клубу впервые в истории стать чемпионом страны. Защитник прошёл все ступени сборной Словении, а также провёл девять матчей за молодёжную сборную. В марте Стоинович защищал честь сборной на молодёжном чемпионате Европы 2021 года.

Ранее «Химки» пополнили состав команды тремя новичками. Контракты с клубом подписали вратарь Виталий Сычёв, полузащитник Артём Соколов и нападающий Илья Садыгов.

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