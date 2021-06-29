«Динамо» подписало контракт с грузинским полузащитником Гагнидзе

Полузащитник тбилисского «Динамо» Лука Гагнидзе подписал пятилетний контракт с московским «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сообщалось, что Гагнидзе близок к переходу в «Динамо». Футболист находился в Риме, в одной из клиник которого пройдёт медицинский осмотр перед трансфером. Московское «Динамо», подписав игрока, собиралось оставить его в тбилисском клубе на правах аренды до ближайшей зимы.
В сезоне-2020/2021 Гагнидзе провёл в чемпионате Грузии 14 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего грузина в € 700 тыс.
Ранее пресс-служба «Динамо» объявила о переходе уругвайского защитника «Милана» Диего Лаксальта. Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один год.
- 29 июня 2021
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