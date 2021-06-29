Гари Линекер: пора похоронить фразу про то, что немцы всегда побеждают. Покойся с миром

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с Германией (2:0). Напомним, Линекеру принадлежит знаменитый афоризм: «В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы».



«Думаю, пора похоронить фразу про то, что немцы всегда побеждают. Покойся с миром», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».

Сборная Англии вышла в 1/4 финала Евро-2020, а немецкая национальная команда покинула турнир. В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет с победителем пары Швеция — Украина.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.