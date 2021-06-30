Ярмоленко поднялся на 4-е место рейтинга лучших игроков чемпионата Европы по версии УЕФА

31-летний полузащитник сборной Украины и английского «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко вошёл в число лучших игроков текущего чемпионата Европы – 2020 по итогам встреч стадии 1/8 финала. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
УЕФА, благодаря специальному созданному алгоритму, учитывающему наиболее важные статистические данные для игроков каждой позиции, определяет индекс полезности каждого футболиста проходящего Евро-2020, обновляя показатели в режиме реального времени.
Так, лидером в этом рейтинге является форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, за ним располагается нападающий сборной Чехии Патрик Шик, а замыкает тройку лучших представитель сборной Германии – Робин Госенс. По сравнению с групповым этапом – изменений в тройке лидеров не произошло. На четвёртую позицию в рейтинге удалось забраться представителю сборной Украины – нападающему Андрею Ярмоленко, на пятом месте оказался хорват Лука Модрич.
В четырёх встречах текущего Евро-2020 на счету Ярмоленко два забитых мяча и две результативные передачи.
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