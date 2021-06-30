Главный тренер сборной Швеции подвёл итоги матча 1/8 финала Евро-2020 со сборной Украины

58-летний шведский специалист Янне Андерссон подвёл итоги встречи 1/8 финала чемпионата Европы – 2020, в которой его подопечные уступили сборной Украины (1:2 д.в.).
«Мы провели вполне хороший матч. Во втором тайме могли решать его судьбу. Но затем игра перешла в дополнительное время, а там мы получили удаление и уже могли только обороняться. Хорошо справлялись, но итог таков, что это, пожалуй, мой самый горький опыт в футболе… Вылететь из турнира, когда оставалось уже всего ничего.
Все огорчены, в раздевалке тихо. Просто тишина. А сказать и нечего, сейчас ничто не поможет. Время вылечит. Но было жестоко по отношению к нам.
Мы должны будет отправиться домой этой ночью. Добираться будем разными путями. Внезапно все закончилось, все прекрасное, что мы строили сообща. Мы были близки к тому, чтобы добиться чего-то большого. Но разъедемся с высоко поднятыми головами, ведь Швеция с 2004 года не выходила из группы», — цитирует Андерссона официальный сайт УЕФА.
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