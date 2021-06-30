Писарев: России нужен тренер, который будет чем-то похож на Шевченко. Возможно, Карпин

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев поделился мыслями об игре национальных команд России и Украины на чемпионате Европы – 2020.
«Сейчас уже видно, что по игре Украина сильнее России. Они духовитые. Если мы пропускаем первый мяч, то всё понятно, можно выключать телевизор и уходить. А если у Украины что-то идёт не так, то они, стиснув зубы, продолжают биться. Они хорошо выглядят при том, что состав не полностью укомплектован. У них есть травмы, некоторые ведущие игроки не играют: Коноплянка не приехал, у Цыганкова тоже были повреждения, Малиновский играет с травмой. Я думаю, что боевой настрой передаётся от тренера. Нам нужен духовитый тренер, который будет чем-то похож на Шевченко. Возможно, Карпин — хорошая кандидатура», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 30 июня 2021
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