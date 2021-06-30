В техническом комитете РФС рассказали об итогах рассмотрения работы Черчесова на Евро-2020

Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев подвёл итоги заседания, на котором рассматривалась работа главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020.
«Доклад от Черчесова был обширным. Говорили о подготовке, составе, нагрузках, тестированиях, о том, кто как выдерживал. Были цифры, выкладки. Обсудили, в чём эта команда проигрывала команде 2018 года — в скоростно-силовых качествах. Признали результат на Евро неудовлетворительным. Но главный тренер про это сказал сам, Черчесов сам подвёл к этому итогу. Он всё рассказал, объяснил, почему игроки в беге и скорости оказались хуже, чем три года назад. Скорость — один из важнейших критериев готовности. Если опережаешь соперника, то первым оказываешься на мяче.
Голосований по будущему Черчесова и каких-то от нас рекомендаций не было. Сама оценка — неудовлетворительная. Мы все согласились с такой оценкой главного тренера», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, окончательное решение о судьбе Черчесова примет исполнительный комитет РФС. Сборная России на Евро-2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 30 июня 2021
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