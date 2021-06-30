Видео избиения российского болельщика на матче сборной Украины

В Сети появилось видео инцидента на матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Швеции и Украины.



На трибуне с украинскими фанатами оказался болельщик в футболке сборной России и национальным флагом. Некоторым присутствующим это не понравилось. Поклонника российской команды избили, порвали ему футболку и отобрали флаг. На видео видно, что за болельщика пытаются заступиться. В конце потасовки его окутали в украинский флаг.

Видео инцидента:

Напомним, сборные Украины и Швеции обменялись голами и не смогли выявить победителя в основное время матча. Соперники были близки к серии пенальти, однако в самой концовке дополнительного времени украинцы забили второй мяч и вырвали победу — 2:1. В четвертьфинале Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко сыграют с Англией.