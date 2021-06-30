Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео избиения российского болельщика на матче сборной Украины

Видео избиения российского болельщика на матче сборной Украины
Комментарии

В Сети появилось видео инцидента на матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Швеции и Украины.

На трибуне с украинскими фанатами оказался болельщик в футболке сборной России и национальным флагом. Некоторым присутствующим это не понравилось. Поклонника российской команды избили, порвали ему футболку и отобрали флаг. На видео видно, что за болельщика пытаются заступиться. В конце потасовки его окутали в украинский флаг.

Видео инцидента:

Напомним, сборные Украины и Швеции обменялись голами и не смогли выявить победителя в основное время матча. Соперники были близки к серии пенальти, однако в самой концовке дополнительного времени украинцы забили второй мяч и вырвали победу — 2:1. В четвертьфинале Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко сыграют с Англией.

Календарь Евро-2020
«Больше не братья?» На российского болельщика напали на матче сборной Украины «Больше не братья?» На российского болельщика напали на матче сборной Украины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021