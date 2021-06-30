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«Болеем, гордимся». «Уфа» поздравила Зинченко с выходом в четвертьфинал Евро-2020

«Болеем, гордимся». «Уфа» поздравила Зинченко с выходом в четвертьфинал Евро-2020
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«Уфа» отреагировала на выход сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы – 2020. В составе национальной команды выступает Александр Зинченко, который ранее защищал цвета башкирского клуба.

«Поздравляем Сашу Зинченко с выходом в 1/4 финала Евро-2020. Болеем, гордимся», — написала пресс-служба «Уфы» в своём «твиттере».

Сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции (2:1 ДВ) в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0). В концовке овертайма Артём Довбик головой забил победный гол.

Встреча сборных Англии и Украины пройдёт 3 июля на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее определились три четвертьфинальные пары чемпионата Европы 2020 года: Чехия — Дания (3 июля, 19:00 мск); Италия — Бельгия (2 июля, 22:00 мск), Швейцария — Испания (2 июля, 19:00 мск).

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