Червиченко: основная проблема в футболистах? А кто их набрал, этот барыга от футбола?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза, на котором рассматривалась работа главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020.
«Технический комитет признал выступление сборной России неудовлетворительным, но выразить поддержку — расписаться в своём слабоумии. Они как флюгеры, но не понимают, как этот флюгер выставить по ветру. Такие перестраховщики. Не понимаю, зачем этот комитет нужен, какая от него польза? У нас много футбольных структур, которые созданы, по-моему, для того, чтобы люди, находящиеся там, получали деньги и были пристроены.
Как можно признать выступление неудовлетворительным, но при этом выразить поддержку? Бред! Если всё-таки наверху решат его уволить, то «мы же признали работу неудовлетворительной», а если решат не увольнять, то «мы же его поддержали». Основная проблема — уровень футболистов? Ну, конечно, уровень Жировых, Нойштедтеров, Семёновых и прочих. А кто этих игроков туда брал? Их туда спускало руководство страны? Или этот барыга от футбола набрал их?» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 30 июня 2021
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