Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: основная проблема в футболистах? А кто их набрал, этот барыга от футбола?

Червиченко: основная проблема в футболистах? А кто их набрал, этот барыга от футбола?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза, на котором рассматривалась работа главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020.

«Технический комитет признал выступление сборной России неудовлетворительным, но выразить поддержку — расписаться в своём слабоумии. Они как флюгеры, но не понимают, как этот флюгер выставить по ветру. Такие перестраховщики. Не понимаю, зачем этот комитет нужен, какая от него польза? У нас много футбольных структур, которые созданы, по-моему, для того, чтобы люди, находящиеся там, получали деньги и были пристроены.

Как можно признать выступление неудовлетворительным, но при этом выразить поддержку? Бред! Если всё-таки наверху решат его уволить, то «мы же признали работу неудовлетворительной», а если решат не увольнять, то «мы же его поддержали». Основная проблема — уровень футболистов? Ну, конечно, уровень Жировых, Нойштедтеров, Семёновых и прочих. А кто этих игроков туда брал? Их туда спускало руководство страны? Или этот барыга от футбола набрал их?» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Новость по теме
«Зачем сваливать на футболистов? У нас других нет!» Кавазашвили – о техкомитете РФС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021