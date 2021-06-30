Губерниев: сборной России нужно двигаться дальше с Черчесовым

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении технического комитета Российского футбольного союза поддержать главного тренера сборной России Станислава Черчесова, несмотря на неудачу на чемпионате Европы — 2020.



«Мне приятно, что все мои мысли были взяты на вооружение людьми из технического комитета РФС. Сейчас, с учётом, что осталось мало времени до отборочного турнира к чемпионату мира, нужно попробовать дальше двигаться вперёд с Черчесовым. Исправить те ошибки, которые были, и играть в тот футбол, который может принести результат. Здесь мы видели и по матчу Швеции с Украиной, что отдельные представители РПЛ не блистали, скажем так. Уровень футболистов такой себе, это правда. Первой эмоциональной оценкой была отставка, но, если Черчесов не ушёл, значит, он чувствует силы и возможности продолжать. Трудно представить, что придёт Лёв или Зидан и сделает из команды конфету к чемпионату миру.



Мы переписываемся со Станиславом Саламовичем, и он говорит, что видит, что и как надо делать. Значит пусть пытается работать. Решение принимают в любом случае не журналисты, а те люди, которые уполномочены», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.