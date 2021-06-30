Замгендиректора Первого канала Клеймёнов прокомментировал своё назначение в «Спартак»

Замгендиректора Первого канала Кирилл Клеймёнов, ставший членов совета директоров «Спартака», прокомментировал своё назначение в московский клуб.
«Для меня всё случилось неожиданно. Поступило предложение, потом состоялось голосование и утверждение. Что касается всего остального, то «Спартак» — особенная команда. Болею за неё столько, сколько себя помню. Отец болел за них, мои дети тоже. Я оказался здесь не случайно.
Целей и задач у команды много. Я могу повлиять на то, что связано с моей профессией. «Спартак» всегда генерирует огромное количество новостей, и они не всегда со знаком плюс, чего греха таить. А мне хочется, чтобы соотношение этого изменилось, чтобы вокруг команды был абсолютно здоровый информационный фон. Готов помогать и работать с людьми, которые занимаются этим в команде», — сказа Клеймёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее московский «Спартак» на своём официальном сайте сообщил о пополнении совета директоров клуба. Решением общего собрания акционеров новым независимым членом совета стал Кирилл Клеймёнов, заместитель генерального директора и директор дирекции информационных программ Первого канала. Он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.
- 30 июня 2021
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