Замгендиректора Первого канала Клеймёнов прокомментировал своё назначение в «Спартак»

Замгендиректора Первого канала Кирилл Клеймёнов, ставший членов совета директоров «Спартака», прокомментировал своё назначение в московский клуб.

«Для меня всё случилось неожиданно. Поступило предложение, потом состоялось голосование и утверждение. Что касается всего остального, то «Спартак» — особенная команда. Болею за неё столько, сколько себя помню. Отец болел за них, мои дети тоже. Я оказался здесь не случайно.

Целей и задач у команды много. Я могу повлиять на то, что связано с моей профессией. «Спартак» всегда генерирует огромное количество новостей, и они не всегда со знаком плюс, чего греха таить. А мне хочется, чтобы соотношение этого изменилось, чтобы вокруг команды был абсолютно здоровый информационный фон. Готов помогать и работать с людьми, которые занимаются этим в команде», — сказа Клеймёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее московский «Спартак» на своём официальном сайте сообщил о пополнении совета директоров клуба. Решением общего собрания акционеров новым независимым членом совета стал Кирилл Клеймёнов, заместитель генерального директора и директор дирекции информационных программ Первого канала. Он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.