«Рубин» заключил контракт с воспитанником «Зенита»
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Защитник Иван Савицкий подписал контракт с «Рубином», сообщает пресс-служба казанского клуба. Соглашение 18-летнего футболиста с «Рубином» рассчитано на четыре года.
Савицкий является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». В минувшем сезоне футболист принял участие в 11 матчах Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в составе «Ленинградца» и не отметился результативными действиями.
Напомним, по итогам минувшего сезона казанский «Рубин» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон. Чемпионом России стал «Зенит» (65). В тройку лидеров соревнований вошли также московские клубы «Локомотив» (57) и «Спартак» (56).
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