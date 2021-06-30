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В чем сила Украины? Новый выпуск ЕвроПодкаста

В чем сила Украины? Новый выпуск ЕвроПодкаста
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ЕвроПодкаст (#5) Бомбические матчи в 1/4 финала Евро

1/8 Евро-2020 – это камбэки, пенальти и волшебная победа сборной Украины. Почему в футболе бывает так и что будет дальше – в новом выпуске «ЕвроПодкаста» от Евгения Маркова и Григория Телингатера.

В гостях – Сергей Корниленко. С рассказами про Англию, арбитра Карасёва и апероль, который никто не отменял.

Канал Гриши Телингатера
Канал Евгения Маркова
Выгодные спортивные покупки
И формы сборной России

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Таймкоды:
00:00 – Здесь говорят про Евро-2020!
4:26 – Сборная России делает приятно до сих пор;
5:42 – Наш гость Сергей Корниленко! Что он делает в Сербии?
10:30 – Сборная Украины и Андрей Шевченко;
14:52 – Сергей Карасёв и судейство;
20:03 – Англия – сборная и фанаты;
22:28 – Роналду бросил повязку;
23:58 – Камбэки в 1/8 финала;
28:28 – Как готовиться к пенальти;
31:58 – «Апероль никто не отменял»;
33:02 – Четвертьфиналы Евро-2020;
36:30 – Ваши комментарии – ваши…

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