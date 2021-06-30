Корниленко: Мбаппе не забил пенальти, но следующие 20 он забьёт

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о незабитом пенальти форвард сборной Франции Килиана Мбаппе в матче со Швейцарией (3:4 после с.п.).

«Когда ты готовишься к пенальти, у тебя в голове только одна мысль: «Выйти, пробить и забить». Кто-то сразу выбирает угол, кто-то смотрит на вратаря. Зачастую не забивают лидеры команд. Это вопрос случая, психологии и ответственности. Мбаппе не забил пенальти, но следующие 20 он забьёт. Надо относиться спокойнее. Не забивают все. Порой забьёт тот, в кого ты верил меньше всех. Это 50/50 и всё-таки лотерея.

Во время серии пенальти каждый ведёт себя индивидуально. Кто-то молчит, кто-то отворачивается, кто-то до конца смотрит на удары, кто-то орёт и подсказывает. Ты пытаешься послать положительные флюиды. Кому-то везёт больше, кому-то меньше. Помню, в Самаре в игре с «Амкаром» я поскользнулся, вратарь потащил, я дополз и добил. Я три раза менял решения в голове, ещё и упал. Это всё лотерея», — сказал Корниленко в эфире подкаста «Чемпионата».