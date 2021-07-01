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Андрей Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 на помощь больным и нуждающимся детям

Андрей Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 на помощь больным и нуждающимся детям
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Вадим Шаблий, агент нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко, сообщил, что форвард намерен направить бонусы за Евро-2020 на благотворительность.

«На самом деле, Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы. Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям. При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна», — приводит слова Шаблия «Команда №1».

Напомним, в четвертьфинале чемпионата Европы — 2020 подопечные Андрея Шевченко сыграют с национальной командой Англии. Встреча пройдёт 3 июля.

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